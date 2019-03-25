Самарские полицейские в ходе погони с применением оружия задержали преступников из другого региона

Сотрудники ДПС в ходе погони с применение огнестрельного оружия задержали подозреваемых в угоне автомобиля и ограблении магазина в соседних областях, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть МО МВД России "Клявлинский" поступила информация о том, что возле одного из домов в городе Уфа республики Башкортостан произошло разбойное нападение, в ходе которого неустановленные лица завладели иномаркой и скрылись в неизвестном направлении.

Позже от дежурного ОП № 56 МО МВД России "Клявлинский" поступила ориентировка о том, что в с. Соковка Северного района Оренбургской области совершен грабеж в магазине неустановленными лицами, которые скрылись с места происшествия на том же автомобиле.

Инспекторы ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России "Клявлинский" капитан полиции Алексей Иванов и лейтенант полиции Акмалходжа Ахмедов были направлены на участок автодороги М-5 "Урал" 1179 км для обнаружения и задержания злоумышленников.

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области — полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн, описанный в ориентировке автомобиль сотрудники полиции обнаружили на въезде в с. Старое Ермаково Камышлинского района Самарской области. Злоумышленники двигались во встречном направлении. Включив световые проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские перегородили движение машины и потребовали остановиться. Однако водитель не подчинился законным требованиям полицейских, и скрылся в направлении автодороги М-5 "Урал".

Преследуя злоумышленников, полицейские неоднократно высказывали требование об остановке с помощью громкоговорителя, однако водитель не реагировал и не выполнял требование правоохранителей. Он продолжал движение на высокой скорости, совершая маневры и создавая угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

Сотрудниками полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия для предупредительного выстрела с целью остановки автомобиля. Несмотря на указанные действия, водитель продолжал движение в направлении автодороги М-5 "Урал", создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. Убедившись в отсутствии других участников дорожного движения, инспектора ДПС приняли решение о применении огнестрельного оружия для остановки машины. Однако, в результате выстрелов полицейские лишь незначительно повредили автомобиль, при этом водитель увеличил скорость.

На участке 1146 км автодороги М-5 "Урал" водитель не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля, двигавшегося во встречном направлении. После совершения ДТП подозреваемые выбежали из автомобиля и попытались скрыться в лесном массиве, но были задержаны полицейскими.

До прибытия следственно-оперативной группы инспектора ДПС принимали меры по регулированию дорожного движения на том участке автодороги и охране задержанных, а затем передали подозреваемых инициатору розыска.