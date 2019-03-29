Капитана полиции обвиняют в доведении жены до самоубийства

Подходит к завершению следствие по уголовному делу в отношении действующего сотрудника полиции из Шенталы, который обвиняется в доведении до самоубийства супруги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщили в следствии, тело 40-летней женщины было обнаружено в октябре прошлого года в колодце возле дома. По предварительной версии правоохранителей, женщина сама свела счеты с жизнью потому, что супруг - участковый в звании капитана - многие годы избивал ее.

В итоге по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства по статье 110 УК РФ. Как писали в местных СМИ, у погибшей остались двое детей.

В СУ СК РФ по Самарской области уточнили, что полицейскому предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

В апреле дело планируют передать в для рассмотрения в суд.