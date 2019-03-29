Трех сотрудниц областного Роспотребнадзора подозревают в вымогательстве денег у индивидуальных предпринимателей за непроведение в отношении них проверок, пишет "Самарское обозрение".

Основная фигурантка коррупционных уголовных дел — главный специалист-эксперт тольяттинского территориального отдела областного управления Роспотребнадзора Лариса Булавинцева. Вместе с ней по делу проходят две коллеги — сотрудница отдела защиты прав потребителей Наталья Лобина и главный специалист того же отдела Наталья Пантюхина.

В отношении чиновниц возбуждены два уголовных дела по статье "Получение взятки должностным лицом", максимальная санкция которой — 12 лет колонии.

Как считает следствие, Булавинцева в сговоре с Лобиной вымогали 40 тыс. руб. у тольяттинской ИП Ольги Франц. Кроме того, Булавинцева и Пантюхина требовали 60 тыс. руб. за непроведение проверки у ИП Татьяны Лещинской. Уголовные дела расследуются в Новом городе Тольятти, с фигуранток взяли подписку о невыезде.