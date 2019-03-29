16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трех сотрудниц областного Роспотребнадзора подозревают в вымогательстве Обвиняемые в похищении ребенка потребовали суда присяжных Капитана полиции обвиняют в доведении жены до самоубийства Самарец, пытавшийся откупиться от штрафа, стал фигурантом уголовного дела Жителя ХМАО задержали в Тольятти по подозрению в мошенничестве

Преступления Происшествия

Трех сотрудниц областного Роспотребнадзора подозревают в вымогательстве

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 137
Версия для печати

Трех сотрудниц областного Роспотребнадзора подозревают в вымогательстве денег у индивидуальных предпринимателей за непроведение в отношении них проверок, пишет "Самарское обозрение".

Основная фигурантка коррупционных уголовных дел — главный специалист-эксперт тольяттинского территориального отдела областного управления Роспотребнадзора Лариса Булавинцева. Вместе с ней по делу проходят две коллеги —  сотрудница отдела защиты прав потребителей Наталья Лобина и главный специалист того же отдела Наталья Пантюхина.

В отношении чиновниц возбуждены два уголовных дела по статье "Получение взятки должностным лицом", максимальная санкция которой — 12 лет колонии.

Как считает следствие, Булавинцева в сговоре с Лобиной вымогали 40 тыс. руб. у тольяттинской ИП Ольги Франц. Кроме того, Булавинцева и Пантюхина требовали 60 тыс. руб. за непроведение проверки у ИП Татьяны Лещинской. Уголовные дела расследуются в Новом городе Тольятти, с фигуранток взяли подписку о невыезде.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31