В Самаре выставили на продажу квартиру, которая фигурирует в деле о мошенничестве

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже квартиры в Самаре, которая фигурирует в деле о мошенничестве с недвижимостью. Продавец - некто Евгений. За "двушку" хотят 7,4 млн руб., при этом продавец сообщает ложную информацию, что это "чистая продажа".

Между тем свое "бывшее" жилье опознала Джамиля Яфарова - в конце сентября 2018 года женщину оттуда выселили судебные приставы. А еще через месяц следователи сняли арест с недвижимости, после чего новые владельцы приняли все меры, чтобы избавиться от сомнительной собственности.

Напомним, квартира №78 на ул. Самарской, 165 фигурирует в деле о крупном мошенничестве: одни и те же объекты недвижимости в этом доме разным собственникам продали ЗАО "ЭДС" и ООО "СК "Спектр плюс". Полиция никак не решит, кто виноват и что с этим делать, уголовное дело буксует уже несколько лет и когда дойдет до суда - неизвестно. А людей, которые сделали в квартирах ремонт и вселились туда всего несколько лет назад, выселяют на улицу, деньги за ремонт им никто не возвращает, ущерба от действий мошенников не возмещают.

Каким образом и для чего полиция сняла обеспечительные меры в виде ареста квартир по делу о многомиллионном мошенничестве, понять не может никто. Между тем, по информации потерпевших, одна из спорных квартир (№89 на ул. Самарской, 165) продана уже в третий раз. Таким образом, уголовное дело вновь может усложниться, и вместо двойных продаж полиции вскоре придется иметь дело с фактом продаж уже тройных.