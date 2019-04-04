В Самаре будут судить начальника комплекса газотурбинных двигателей ПАО "Кузнецов"

Завершено расследование уголовного дела начальника комплекса газотурбинных двигателей ПАО "Кузнецов". Его обвиняют в 27 преступлениях по ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2009 г. по август 2013 г. получил от представителя ООО 8,5 млн руб. за ускорение ремонта двигателей, поставляемых этой организацией.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары для рассмотрения.