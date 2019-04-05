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Преступления Происшествия

Незапертая дверь приманила похитителя банковских карт

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали 24-летнего уроженца Кинеля, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, в пос. Новоберезовский Волжского района он через незапертую дверь вошел в частный дом и похитил банковскую карту. Затем с помощью этой карты парень оплатил покупки в ближайшем магазине.

По мнению полиции, задержанный может быть причастен к аналогичному преступлению, совершенному в Жигулевске. В связи с этими инцидентами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый арестован.

Кроме того, полицейские считают, что мужчина может быть причастен к мошенничеству в отношении пожилых граждан.

Всех, кто владеет информацией о противоправной деятельности парня или пострадал от его действий, просят обратиться по телефонам 8 (846)338-57-16, 02 (102), в ближайший отдел полиции - по телефонам дежурных частей.

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