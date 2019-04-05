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Преступления Происшествия

Тольяттинца задержали по подозрению в убийстве в Литве

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, 26 марта 2017 г. житель Тольятти в квартире на ул. Вилкпедес в Вильнюсе в Литве во время ссоры ударил ножом 30-летнего мужчину. Потерпевший скончался.

По материалам, поступившим из Литвы, следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти областного СУ СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В течение суток подозреваемого нашли. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Во время допроса тольяттинец признался в содеянном.

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