Тольяттинца задержали по подозрению в убийстве в Литве

В Тольятти правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 26 марта 2017 г. житель Тольятти в квартире на ул. Вилкпедес в Вильнюсе в Литве во время ссоры ударил ножом 30-летнего мужчину. Потерпевший скончался.

По материалам, поступившим из Литвы, следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти областного СУ СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В течение суток подозреваемого нашли. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Во время допроса тольяттинец признался в содеянном.