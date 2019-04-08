Тольяттинца подозревают в незаконной торговле историческими ценностями

В Тольятти сотрудники полиции пресекли незаконную продажу предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе оружия и государственных наград СССР, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области в результате оперативно-профилактических мероприятий выявлен гражданин, который в сети Интернет размещал объявления о продаже государственных наград и холодного оружия.

В ходе проведения оперативного мероприятия "проверочная закупка" пользователь одного из интернет сайтов путем почтового отправления осуществил возмездный сбыт ордена "Знак Почета". Согласно экспертному заключению, орден СССР является подлинной государственной наградой, продажа которых запрещена законодательством.

По собранным сотрудниками полиции материалам, дознавателем Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград" возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции установлены личность подозреваемого и места его возможного нахождения. Во время оперативных мероприятий житель Тольятти был задержан сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области рано утром по месту жительства. В его квартире и гаражном боксе, расположенном на ул. Маршала Жукова обнаружены и изъяты ножи, медали различных наименований в количестве 13 штук, сабли, ружья и другие предметы, предположительно имеющие историко-культурную ценность. Всего 48 наименований. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законных владельцев наград и причастность задержанного к противоправной деятельности.