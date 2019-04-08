16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОПС страховых мошенников, "посадивших" следователя СК, рассмотрят в Ленинском суде Нетрезвый сотрудник новокуйбышевской автомойки угнал и разбил Mercedes Тольяттинца подозревают в незаконной торговле историческими ценностями В Тольятти задержали фальшивомонетчиков Суд оставил под стражей двух майоров полиции, подозреваемых во взяточничестве

Преступления Происшествия

Тольяттинца подозревают в незаконной торговле историческими ценностями

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

В Тольятти сотрудники полиции пресекли незаконную продажу предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе оружия и государственных наград СССР, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области в результате оперативно-профилактических мероприятий выявлен гражданин, который в сети Интернет размещал объявления о продаже государственных наград и холодного оружия.

В ходе проведения оперативного мероприятия "проверочная закупка" пользователь одного из интернет сайтов путем почтового отправления осуществил возмездный сбыт ордена "Знак Почета". Согласно экспертному заключению, орден СССР является подлинной государственной наградой, продажа которых запрещена законодательством.

По собранным сотрудниками полиции материалам, дознавателем Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград" возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции установлены личность подозреваемого и места его возможного нахождения. Во время оперативных мероприятий житель Тольятти был задержан сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области рано утром по месту жительства. В его квартире и гаражном боксе, расположенном на ул. Маршала Жукова обнаружены и изъяты ножи, медали различных наименований в количестве 13 штук, сабли, ружья и другие предметы, предположительно имеющие историко-культурную ценность. Всего 48 наименований. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законных владельцев наград и причастность задержанного к противоправной деятельности.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5