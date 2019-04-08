Нетрезвый сотрудник новокуйбышевской автомойки угнал и разбил Mercedes

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ОМВД России по г. Новокуйбышевску в ночное время поступила информация о ДТП напротив дома №2 на ул. Карбышева. Мужчина рассказал дежурному, что нетрезвый водитель, управляя Mercedes-Benz врезался в припаркованные возле дома автомобили и пытается скрыться.

"Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, патрулирующие территорию неподалеку, которые задержали предполагаемого виновника ДТП и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У подозреваемого отсутствовали документы на владение транспортным средством и водительские права. Кроме того, задержанный неадекватно реагировал на окружающую обстановку, у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку", - уточнил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Собственник угнанной иномарки пояснил полицейским, что постоянно пользовался услугой одной и той же автомойки, расположенной на ул. Железнодорожной, оставляя свой автомобиль на ночь. Вечером перед происшествием он в очередной раз оставил там свое транспортное средство, чтобы утром забрать его чистым.

Житель Новокуйбышевска написал заявление в отделе полиции с просьбой привлечь работника мойки к установленной законом ответственности. Задержанный признал свою вину в содеянном, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. С его слов, ночью он захотел покататься на автомобиле престижной марки, но не справился с управлением и допустил ДТП.

Сотрудниками полиции собран административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В связи с тем, что нарушитель ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и лишён права управления транспортным средством, отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" возбуждено уголовное дело.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.