В самарской военной части недосчитались пайков на 7 млн рублей

Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания стоимостью свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

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