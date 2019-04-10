В самарской военной части недосчитались пайков на 7 млн рублей

Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания стоимостью свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
По данным надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы на протяжении 2016-2018 гг. давал указания подчиненным брать с продовольственного склада и продавать пайки, а деньги отдавать ему.
По результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").