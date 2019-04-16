Светлану Моравскую оставили под стражей до 17 июня

Октябрьский районный суд 16 апреля под председательством судьи Елены Родивиловой удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской на два месяца — до 17 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Светлана Моравская злоупотребила должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках госконтракта по берегоукреплению у с. Рождествено она приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявлял, что сумма ущерба бюджету региона от действий экс-главы Управления капстроительства оценивается в 210 млн рублей.

В октябре 2018 г. следствие вышло с ходатайством о заключении Моравской под стражу. Районный суд вынес решение о домашнем аресте на два месяца — до 26 декабря. Данное решение было обжаловано прокуратурой. И 13 ноября Областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменив решение о домашнем аресте и отправив ходатайство об избрании меры пресечения на новое рассмотрение. 15 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Моравскую до 17 декабря 2018 года. Эта мера пресечения потом продлевалась судами до 17 марта, сейчас - до 17 июня.