16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Светлану Моравскую оставили под стражей до 17 июня В Самаре возбудили еще одно уголовное дело по факту падения снега с крыши Обвиняемые в убийстве двух вахтовиков в п. Сургут не признают вину В Кинеле задержали рецидивиста, пытавшегося второй раз обокрасть один и тот же дом Бывший начальник ИК-10 предстанет перед судом

Преступления Происшествия

Светлану Моравскую оставили под стражей до 17 июня

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати

Октябрьский районный суд 16 апреля под председательством судьи Елены Родивиловой удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской на два месяца — до 17 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Светлана Моравская злоупотребила должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках госконтракта по берегоукреплению у с. Рождествено она приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявлял, что сумма ущерба бюджету региона от действий экс-главы Управления капстроительства оценивается в 210 млн рублей.

В октябре 2018 г. следствие вышло с ходатайством о заключении Моравской под стражу. Районный суд вынес решение о домашнем аресте на два месяца — до 26 декабря. Данное решение было обжаловано прокуратурой. И 13 ноября Областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменив решение о домашнем аресте и отправив ходатайство об избрании меры пресечения на новое рассмотрение. 15 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Моравскую до 17 декабря 2018 года. Эта мера пресечения потом продлевалась судами до 17 марта, сейчас - до 17 июня.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5