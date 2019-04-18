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Самарские полицейские ищут очевидцев кражи

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары ищут очевидцев кражи дорогого телефона из кармана куртки пассажира автобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным правоохранителей, 31 марта текущего года в период времени с 15:40 до 15:55 неизвестный преступник, находясь на остановке общественного транспорта "Ботанический Сад" при посадке в автобус № 1, украл из кармана куртки одного из пассажиров сотовый телефон. Ущерб заявитель оценил в 53 тыс. рублей.

За данное преступление задержан неоднократно судимый 48-летний мужчина. Приметы: на вид 40-45 лет, 175-180 см, плотного телосложения, на лице щетина, волосы темные. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном с опушкой черного цвета, черные джинсы, короткие коричневые сапоги.

"Просим граждан находившихся в данном автобусе и видевших факт кражи, дать показания, для привлечения подозреваемого к установленной законном ответственности", — просят стражи порядка.

Для дачи свидетельских показаний обращаться по телефонам: 8-927-21- 00-840, 8-937-79-67-961.

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