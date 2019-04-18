Самарские полицейские ищут очевидцев кражи

Сотрудники полиции Самары ищут очевидцев кражи дорогого телефона из кармана куртки пассажира автобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 31 марта текущего года в период времени с 15:40 до 15:55 неизвестный преступник, находясь на остановке общественного транспорта "Ботанический Сад" при посадке в автобус № 1, украл из кармана куртки одного из пассажиров сотовый телефон. Ущерб заявитель оценил в 53 тыс. рублей.

За данное преступление задержан неоднократно судимый 48-летний мужчина. Приметы: на вид 40-45 лет, 175-180 см, плотного телосложения, на лице щетина, волосы темные. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном с опушкой черного цвета, черные джинсы, короткие коричневые сапоги.

"Просим граждан находившихся в данном автобусе и видевших факт кражи, дать показания, для привлечения подозреваемого к установленной законном ответственности", — просят стражи порядка.