Дело о поборах в "Почте России" закончилось условным сроком

Бывшие сотрудницы "Почты России" Людмила Зинова и Ольга Казанцева, обвинявшиеся во взяточничестве и мошенничестве получили условные сроки, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Суд в итоге квалифицировал все эпизоды как мошенничество и приговорил Зинову к 2 годам и 6 месяцам условно, а Казанцеву — к 2 годам и 2 месяцам. Испытательный срок обеим определен в 3 года.

Напомним, Зинова занимала пост руководителя отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России". Казанцева была руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России".

По версии следствия, в 2016-2018 гг. они собирали деньги с сотрудников почты, обещая покровительство по службе. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей.

Дело о коррупции на "Почте России": во всем винят Игрушкина В Железнодорожном районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела о коррупции в региональном отделении "Почты России".

При этом женщины заявляли, что соответствующие указания давал экс-руководитель филиала Артур Игрушкин, который также подпал под уголовное преследование после скандала со строительством дома себе силами подчиненных и продажи служебной иномарки своей жене по заниженной цене.

Сам Игрушкин отрицал, что давал распоряжения о сборе денег.

Гособвинение просило суд признать доказанным совершение сотрудницами почты двух эпизодов взяточничества и шести эпизодов мошенничества и назначить Зиновой девять лет, а Казанцевой - восемь лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, плюс штраф в 20-кратном размере от суммы полученных взяток, а также запрет на три года занимать ряд должностей.