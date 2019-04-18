16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело о поборах в "Почте России" закончилось условным сроком Тольяттинца подозревают в ограблении "Кулинарии" Преподаватель из Тольятти обвиняется в получении взяток за дипломы Сотрудника районной администрации из Тольятти будут судить по обвинению во взятке и превышении полномочий Под Чапаевском полицейские остановили ВАЗ, в котором оказалось четыре краденых аккумулятора

Преступления Происшествия

Дело о поборах в "Почте России" закончилось условным сроком

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати

Бывшие сотрудницы "Почты России" Людмила Зинова и Ольга Казанцева, обвинявшиеся во взяточничестве и мошенничестве получили условные сроки, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Фото: Архив «ВН»

Суд в итоге квалифицировал все эпизоды как мошенничество и приговорил Зинову к 2 годам и 6 месяцам условно, а Казанцеву — к 2 годам и 2 месяцам. Испытательный срок обеим определен в 3 года.

Напомним, Зинова занимала пост руководителя отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России". Казанцева была руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России".

По версии следствия, в 2016-2018 гг. они собирали деньги с сотрудников почты, обещая покровительство по службе. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей.

Дело о коррупции на "Почте России": во всем винят Игрушкина Дело о коррупции на "Почте России": во всем винят Игрушкина
В Железнодорожном районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела о коррупции в региональном отделении "Почты России".

При этом женщины заявляли, что соответствующие указания давал экс-руководитель филиала Артур Игрушкин, который также подпал под уголовное преследование после скандала со строительством дома себе силами подчиненных и продажи служебной иномарки своей жене по заниженной цене.

Сам Игрушкин отрицал, что давал распоряжения о сборе денег.

Гособвинение просило суд признать доказанным совершение сотрудницами почты двух эпизодов взяточничества и шести эпизодов мошенничества и назначить Зиновой девять лет, а Казанцевой - восемь лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, плюс штраф в 20-кратном размере от суммы полученных взяток, а также запрет на три года занимать ряд должностей.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5