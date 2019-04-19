В Тольятти обнаружен склад контрафактного алкоголя

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти задокументировали факт оптовой реализации местным жителем фальсифицированной алкогольной продукции без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, расположенный на ул. Магистральной, в котором злоумышленник осуществлял продажу и хранение товара. В ходе осмотра стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 4 тыс. литров.

В настоящее время изъятая спиртосодержащая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.