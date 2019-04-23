В Самаре таможня изъяла партию "левого" кальянного табака на 50 млн рублей

Самарская таможня совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ России задержала грузовик, в котором находилось свыше 300 тыс. пачек кальянного табака оценочной стоимостью более 50 млн рублей.

"В ходе проведения таможенного контроля нами было установлено, что товар не был маркирован акцизными марками", — рассказывает Рустам Тунтаев, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.

По его словам, на товар не было документов, подтверждающих факт декларирования и выпуска в свободное обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин и налогов.

Таможней была проведена камеральная проверка, материалы которой были направлены в полицию.

По информации, предоставленной Самарской таможней, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законодательством РФ").

Нарушителям грозит штраф в размере от 400 до 800 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.