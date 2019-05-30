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Общество

Олег Кононенко совершил выход в открытый космос и забрал полотенце, провисевшее на МКС 10 лет

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции 10 лет, сообщает РИА Новости.

Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов около 10 лет назад. Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.

Выход начался в 18:42 мск 29 мая. В космосе Кононенко и Овчинину предстоит установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля "Поиск", взять пробы-мазки в поверхности станции и выкинуть отработавшие измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой).

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