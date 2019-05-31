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Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в поджоге леса

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 31 мая, по предварительным данным, сотрудники Отдела полиции № 21 УМВД по Тольятти задержали подозреваемого в поджоге леса в районе кафе "Ликан" в Центральном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Где и при каких обстоятельствах он был задержан, пока не известно, однако, по данным правоохранителей, молодой человек 1996 года рождения уже дает признательные показания. В настоящее время он сознался еще в пяти фактах поджога сухой травы и лесной подстилки на территории тольяттинского лесничества.

Напомним, молодого парня, разжигавшего огонь в лесу в районе пересечения улиц Комсомольской и Родины, успел сфотографировать вечером 30 мая случайный прохожий. Но поджигатель бросился на его, нанес травмы и убежал.

Пострадавший очевидец сообщил о случившемся в чрезвычайные службы. Прибывшие пожарные затушили огонь, а полицейские подключились к поиску подозреваемого.

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