Из-за опрокинувшегося батута в Тольятти возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на батуте в Тольятти, где пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 2.1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, 1 июня некое ООО эксплуатировало надувной батут в нарушение требований безопасности: при скорости ветра более 8 м/с конструкцию не закрепили надлежащим образом. В результате батут опрокинулся. Пострадали двое детей 8 и 6 лет.

По данным ведомства, за последнее время на надувных батутах, которые были плохо закреплены, пострадали дети в Республике Бурятия и Иркутской области.