16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ККС санкционировала уголовное преследование судьи Ежова Двух сотрудников чапаевского морга заподозрили в "продаже" покойников Сызранца подозревают в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей Суд оставил Андрея Абриталина под домашним арестом до 8 августа Уголовное дело Реналя Мязитова может дойти до суда этим летом

Преступления Происшествия

Из-за опрокинувшегося батута в Тольятти возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 465
Версия для печати

В Самарской области возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на батуте в Тольятти, где пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: СК РФ

Дело возбуждено по п. "б" ч. 2.1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, 1 июня некое ООО эксплуатировало надувной батут в нарушение требований безопасности: при скорости ветра более 8 м/с конструкцию не закрепили надлежащим образом. В результате батут опрокинулся. Пострадали двое детей 8 и 6 лет.

По данным ведомства, за последнее время на надувных батутах, которые были плохо закреплены, пострадали дети в Республике Бурятия и Иркутской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30