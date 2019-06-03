Двое детей в Тольятти получили травмы на батуте

Полицейские Тольятти начали проверку по факту травмирования двух детей на надувном батуте у ТЦ "Акварель", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Информация об инциденте появилась в соцсетях вечером 1 июня. Мама двух детей сообщала, что от порыва сильного ветра у ТЦ "Акварель" улетел надувной батут, на котором находились ее сын и дочка. В результате мальчик упал и ударился головой об асфальт. От удара у него проявилась шишка, кроме того, он разбил коленку. А девочку вытащили из батута очевидцы, когда его уже мотало ветром. Есть ли у девочки травмы, не сообщалось.

Инцидент сразу вызвал резонанс в соцсетях. В основном обсуждающие критиковали родителей пострадавших детей, так как те пустили их на батут, когда поднялся ветер.

Примечательно, что ЧП произошло в день, когда областное управление МЧС предупреждало о возможном кратковременном дожде и грозе с сильными порывами ветра до 20 м/с. Некоторые обсуждающие тему в соцсетях задавались вопросом, почему организаторы не закрыли батут в связи с предупреждением чрезвычайного ведомства.

Кто виноват в случившемся, теперь будут устанавливать полицейские, начавшие проверку по этому факту.