16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ККС санкционировала уголовное преследование судьи Ежова Двух сотрудников чапаевского морга заподозрили в "продаже" покойников Сызранца подозревают в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей Суд оставил Андрея Абриталина под домашним арестом до 8 августа Уголовное дело Реналя Мязитова может дойти до суда этим летом

Преступления Происшествия

Поражение током двух детей в парке стало причиной для уголовного дела

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1043
Версия для печати

В связи с инцидентом в парке Победы в Самаре, где двух детей ударило током, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, индивидуальный предприниматель подключился к сети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель ненадлежащим образом. Кабель крепился к металлической конструкции сцены, в результате чего та оказалась под напряжением.

Напомним, дети пострадали днем 2 июня. Сначала было известно о двух пострадавших. Но, по данным СУ СК, пострадали трое семилетних детей, находившиеся у сцены. С ожогами их доставили в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30