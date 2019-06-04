Поражение током двух детей в парке стало причиной для уголовного дела

В связи с инцидентом в парке Победы в Самаре, где двух детей ударило током, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель подключился к сети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель ненадлежащим образом. Кабель крепился к металлической конструкции сцены, в результате чего та оказалась под напряжением.

Напомним, дети пострадали днем 2 июня. Сначала было известно о двух пострадавших. Но, по данным СУ СК, пострадали трое семилетних детей, находившиеся у сцены. С ожогами их доставили в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.