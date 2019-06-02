Дети, получившие удар током, находятся под наблюдением медиков

Двое детей, получившие электротравмы, находятся в больницах под наблюдением медиков. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Напомним, СМИ сообщали, что в парке Победы двоих детей ударило током.

В оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что днем в одно из лечебных учреждений поступил семилетний мальчик, получивший электротравму — ожог левой голени. В этот же день в больницу поступил еще один мальчик того же возраста с ожогами шеи, головы, туловища и правой руки, полученными от удара током.

Областной минздрав отмечает, что пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.