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Дети, получившие удар током, находятся под наблюдением медиков

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двое детей, получившие электротравмы, находятся в больницах под наблюдением медиков. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Напомним, СМИ сообщали, что в парке Победы двоих детей ударило током.

В оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что днем в одно из лечебных учреждений поступил семилетний мальчик, получивший электротравму — ожог левой голени. В этот же день в больницу поступил еще один мальчик того же возраста с ожогами шеи, головы, туловища и правой руки, полученными от удара током.

Областной минздрав отмечает, что пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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