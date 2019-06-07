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Общество

День защиты детей прошел при поддержке Страховой компании "Югория" в Самаре

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховая компания "Югория" продолжает реализацию социального проекта #ДобраяДорога. Самарский филиал компании совместно с ГИБДД г. Самара и в рамках Международного дня защиты детей провел городское мероприятие - конкурс детского рисунка на асфальте "Добрая дорога".

Фото: предоставлено ГСК "Югория"

Конкурс прошел на центральной набережной Самары. К участию приглашались дети в возрасте от 3 до 14 лет. Рисунок по заданной теме должен был быть исполнен в цветном варианте на специализированной площадке на набережной. Работы оценивались сотрудниками отдела пропаганды ГИБДД г. Самары и директором Самарского филиала "Югории" Анастасией Курицкой.

Дети показали свои навыки в рисовании, соревновались в знании правил дорожного движения, искусстве управления велосипедом и самокатом, преодолении препятствий.

Для участников и гостей праздника были организованы специальные конкурсы и розыгрыши призов. На мероприятии работали аниматоры, а также Лаборатория безопасности ГИБДД, где каждый ребенок смог почувствовать себя сотрудником полиции и проверить свои знания правил дорожного движения.

Всем участникам акции были вручены специальные подарки от Самарского филиала "Югории".

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