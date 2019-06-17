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Общество

Жительница района "Кошелев" Елизавета Пирожкова: "В нашей школе танцев занимаются одаренные дети"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие жители "Кошелева" выбирают этот район не только местом для жизни, но и для работы. Преподаватель школы танцев "Танцуй от сердца" Елизавета Пирожкова вместе с коллегой Дмитрием Шиндровым занимаются делом своей мечты — открыли школу танцев "Танцуй от сердца":

Жительница района "Кошелев" Елизавета Пирожкова: "В нашей школе танцев занимаются одаренные дети" Жительница района "Кошелев" Елизавета Пирожкова: "В нашей школе танцев занимаются одаренные дети"

"Начать свой бизнес может любой. А вот развить его под силу не всем. В "Кошелеве" нам повезло: в танцевальной студии, которую мы открыли, занимаются одаренные дети, а помогают им в освоении хореографии заинтересованные родители".

О том, почему Елизавете нравится преподавать танцы именно в "Кошелеве", и какие традиции существуют в школе "Танцуй от сердца", в новом ролике проекта "Жизнь в стиле К".

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