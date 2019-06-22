Полицейским, подозреваемым в крышевании игорного бизнеса, избрали меру пресечения

В Самаре 21 июня Самарский районный суд избрал меру пресечения двум сотрудникам полиции Вячеславу Кошкину и Евгению Сарматину, которых подозреваются во взяточничестве.

Дело ведет следователь областного СУ СК РФ по особо важным делам Дмитрий Яковлев. Он ходатайствовал об аресте полицейских. Но в итоге суд избрал им обоим меру пресечения — запрет определенных действий.

Напомним, офицеров полиции задержали сотрудники местного УФСБ. По версии следствия, 10 июня они получили 310 тыс. и 40 тыс. руб. через посредников от подпольных "деятелей" игорного бизнеса.

Подозреваемым вменяют получение взятки в значительном размере и вымогательство взятки, а также в посредничество в ее передаче.

Одного из ныне подозреваемых Евгения Сарматиня в 2012 г., когда он был оперуполномоченным ОБЭП Промышленного района, привлекали к ответственности за избиение соседа. У пострадавшего в результате конфликта оказался сломан нос. Тогда дело закончилось примирением сторон и на карьере офицера не отразилось.