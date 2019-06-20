Из-за дела о взятке в ГУ МВД проведут служебную проверку

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников назначил служебную проверку по факту возбуждения уголовного дела на двоих его подчиненных.

Напомним, два сотрудника полиции получили 310 и 40 тыс. руб. через посредников за попустительство в незаконной игорной деятельности в Самаре.

Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"В случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении ГУ МВД.