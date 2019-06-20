В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорной деятельности

В четверг, 20 июня, стало известно о том, что возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, подозреваемых получении взятки, и двух местных жителей по подозрению в посредничестве во взяточничестве, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 10 июня этого года сотрудники полиции получили в качестве взятки 310 и 40 тыс. руб. через посредников за попустительство в незаконной игорной деятельности в Самаре.

Уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области по материалам регионального УФСБ России.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.