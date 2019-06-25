Опубликован портрет подозреваемого в убийстве дзюдоиста

В убийстве тольяттинского дзюдоиста 27-летнего Евгения Кушнира подозревается 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Он объявлен в розыск. Известно, что ранее Гахирманов не был судим, нигде не работает. Правоохранители предполагают, что он может находится в Автозаводском районе.

Приметы подозреваемого: на вид 31 год, кавказской внешности, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины. Возможны телесные повреждения.

Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о происшествии, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-8482-934862, 8 -8482-934987.

Напомним, днем в понедельник, 24 июня, в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти произошел конфликт между Евгением Кушниром, его знакомым и двумя оппонентами. Причиной якобы стал долг за поставленную сельхозпродукцию.

Появилась версия убийства тольяттинского дзюдоиста Региональное управление Следственного комитета опубликовало предварительную версию по делу об убийстве тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира.

В результате 27-летний знакомый Кушнира был доставлен в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела. Кушнир был убит - его тело с колото-резаными ранениями спины и головы было обнаружено во внутреннем дворе кафе.

По подозрению в покушении на убийство знакомого Кушнира задержан 47-летний гражданин соседней республики.

На месте происшествия правоохранителями осуществлен осмотр, изъяты улики. Проводятся обходы близлежайших торговых организаций, изъяты и просмотрены видео с камер наблюдения по пути вероятного передвижения злоумышленника, устанавливаются очевидцы, которые могли находиться в указанное время рядом. На предмет обращения лиц с характерными повреждениями отрабатываются лечебные учреждения города и области.