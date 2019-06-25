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Опубликован портрет подозреваемого в убийстве дзюдоиста

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В убийстве тольяттинского дзюдоиста 27-летнего Евгения Кушнира подозревается 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Он объявлен в розыск. Известно, что ранее Гахирманов не был судим, нигде не работает. Правоохранители предполагают, что он может находится в Автозаводском районе.

Приметы подозреваемого: на вид 31 год, кавказской внешности, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины. Возможны телесные повреждения.

Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о происшествии, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-8482-934862, 8 -8482-934987.

Напомним, днем в понедельник, 24 июня, в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти произошел конфликт между Евгением Кушниром, его знакомым и двумя оппонентами. Причиной якобы стал долг за поставленную сельхозпродукцию.

Появилась версия убийства тольяттинского дзюдоиста Появилась версия убийства тольяттинского дзюдоиста
Региональное управление Следственного комитета опубликовало предварительную версию по делу об убийстве тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира.

В результате 27-летний знакомый Кушнира был доставлен в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела. Кушнир был убит - его тело с колото-резаными ранениями спины и головы было обнаружено во внутреннем дворе кафе.

По подозрению в покушении на убийство знакомого Кушнира задержан 47-летний гражданин соседней республики.

На месте происшествия правоохранителями осуществлен осмотр, изъяты улики. Проводятся обходы близлежайших торговых организаций, изъяты и просмотрены видео с камер наблюдения по пути вероятного передвижения злоумышленника, устанавливаются очевидцы, которые могли находиться в указанное время рядом. На предмет обращения лиц с характерными повреждениями отрабатываются лечебные учреждения города и области.

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