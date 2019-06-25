Появилась версия убийства тольяттинского дзюдоиста

Региональное управление Следственного комитета опубликовало предварительную версию по делу об убийстве тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира.

По данным ведомства, в понедельник 24 июня примерно в 15:50 из кафе "Левша", расположенного в Центральном районе Тольятти, в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела был доставлен 27-летний гражданин одной из соседних республик.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в совершении этого преступления задержан другой, 47-летний гражданин соседней республики.

Примерно в то же время в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе, было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями спины и головы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В совершении преступления подозревается 31-летний гражданин соседней республики, он объявлен в розыск.

"По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшим были причинены из-за долга по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, по информации СМИ, пострадавший был знакомым Евгения Кушнира.

Сам Кушнир являлся неоднократным победителем и призером соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней.