16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти убили известного дзюдоиста Евгения Кушнира Вице-президента Грушинского клуба Ирину Звереву подозревают в хищении денег у ТСЖ Предпринимательницу из Тольятти подозревают в мошенничестве В Новокуйбышевске после драки двух женщин пропал золотой браслет В Самаре сотрудники Росгвардии задержали прохожего с краденым аккумулятором

Преступления Происшествия

В Тольятти убили известного дзюдоиста Евгения Кушнира

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 22
Версия для печати

В понедельник, 24 июня, в Тольятти был убит 27-летний тольяттинский дзюдоист Евгений Кушнир, являющийся неоднократным победителем и призером соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней, сообщает tltgorod.ru.

"Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир. Выражаем соболезнования родным и близким", — написали о произошедшей трагедии в группе "Федерация дзюдо г. Тольятти".

По предварительной информации источников издания, знавших спортсмена, Евгений Кушнир погиб в результате выстрела в голову из травматического пистолета. Так же известно, что его приятель госпитализирован с различными травмами, в том числе ножевыми ранениями. За его жизнь борются врачи.

Обстоятельства случившегося сейчас неизвестны. Официальных сообщений о случившемся не поступало. Как пишут в СМИ, трагедия произошла в результате некоего конфликта на ул. Ларина в Центральном районе Тольятти.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30