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Преступления Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на Айвара Кинжабаева

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали подозреваемых в нападении на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело, возбужденное по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), расследует СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 10 ноября 2018 г., около 20:00, несколько человек проникли в жилой дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему Айвару Кинжабаеву, являвшемуся на тот момент врио руководителя Росимущества по Москве. Злоумышленники были в масках.

25 и 26 июня правоохранители задержали семерых жителей Самары. Их подозревают в причастности к нападению на Кинжабаева и другим подобным заказным нападениям.

Из задержанных в нападении на Кинжабаева подозреваются Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц. Двое из них признают причастность к преступлению в качестве исполнителей и дают показания. По их словам, нападение было заказным и они получили за него от 125 до 150 тыс. рублей. Били Кинжабаева арматурами, дубинками и ножом.

Кроме того, задержан предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Он отрицает вину. Но следствие считает, что именно он передавал деньги исполнителям.

Основной версией нападения следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Кроме того, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие задержанные: Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области. Получали они за это в зависимости от роли от 40 до 200 тыс. рублей. По этим случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

Двое подозреваемых уже отправились под стражу на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.

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