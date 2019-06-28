В Тольятти возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины от огнестрельных ранений

В пятницу, 28 июня, стало известно, что Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 37-летнего мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне около восьми часов вечера у дома № 37 по ул. Калмыцкая, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В следственном ведомстве уточняют, что уголовное дело квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным СУ СК РФ по Самарской области, в совершении данного преступления подозревается 34-летний мужчина, который в настоящий момент объявлен в розыск.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.