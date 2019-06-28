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Преступления Происшествия

Появилось фото подозреваемого в убийстве мужчины на ул. Калмыцкая в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июня, полицейские Тольятти продолжают розыск подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины на парковочной площадке возле дома № 37 по ул. Калмыцкой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело.

По информации полицейских, по подозрению в совершении убийства разыскивается 32-летний Хидиров Азиз Алишерович. Его приметы: похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост высокий (185-190 см.), плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие.

Одет: кепка темно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки темно-синие с белыми шнурками.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел (8482) 93-40-05.

Кроме того, полицейские призывают граждан соблюдать осторожность, так как подозреваемый возможно вооружен.

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