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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить пятерых членов "Общины Коренного Русского Народа"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области завершило расследование уголовного дела членов экстремистского сообщества "Община Коренного Русского Народа (ОКРН) Самарской области" Любови Кузаевой, Ильи Мартышкина, Виктора Пермякова, Сергея Торопова и Сергея Цунина. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Фото: via-midgard.com

В зависимости от роли каждого фигурантов уголовного дела обвиняют в по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация и руководство экстремистским сообществом, а также участие в нем"), ч. 1 ст. 30, п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц по найму, группой лиц по предварительному сговору, в связи с исполнением указанными лицами общественного долга"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства"), ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности") и ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По версии следствия, в 2012 г. Кузаева в Тольятти создала экстремистское сообщество "Община Коренного Русского Народа (ОКРН) Самарской области". С 2012 по 2018 г. она лично и через других членов организации вовлекла в нее не менее 186 жителей области, в том числе: Пермякова, Мартышкина, Торопова и Цунина.

По данным следствия, экстремистское сообщество имело иерархию и структуру. В него входили территориальные подразделения городского и районного уровней. Их руководителей назначала Кузаева. Кроме того, при вступлении в должность они приносили присягу на верность общине.

У "Общины Коренного Русского Народа" был герб и флаг, а также свои печати и бланки документов. Всем членам экстремистского сообщества выдавали "национальные паспорта граждан "Русской Республики Русь". Кроме того, члены общины жертвовали деньги на деятельности организации и имели "Книжки Общинника", где ставились отметки о внесении денег.

"Активные члены сообщества размещали в интернете экстремистские материалы, а также распространяли листовки, — сообщают в СК РФ. — Помимо этого Пермяков принял, по версии следствия, планировал убийство четырех свидетелей по уголовному делу об экстремизме. Он был осужден в 2017 году. Это преступление было предотвращено в результате совместных действий сотрудников регионального ФСБ и ЦПЭ областного ГУ МВД".

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Правоохранители также сообщают, что во время расследования они допросили 60 свидетелей, провели 11 обысков, 30 осмотров предметов и документов, 25 различных судебных экспертиз, в том числе комплексные психолого-лингвистические, фоноскопическую, видеотехническую, финансово-аналитическую, амбулаторные и стационарные психиатрические экспертизы, а также комиссионную историческую. Материалы уголовного дела насчитывают 37 томов.

Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники ФСБ и ЦПЭ областного ГУ МВД.

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