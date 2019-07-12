В Самаре будут судить пятерых членов "Общины Коренного Русского Народа"

СУ СК РФ по Самарской области завершило расследование уголовного дела членов экстремистского сообщества "Община Коренного Русского Народа (ОКРН) Самарской области" Любови Кузаевой, Ильи Мартышкина, Виктора Пермякова, Сергея Торопова и Сергея Цунина. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В зависимости от роли каждого фигурантов уголовного дела обвиняют в по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация и руководство экстремистским сообществом, а также участие в нем"), ч. 1 ст. 30, п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц по найму, группой лиц по предварительному сговору, в связи с исполнением указанными лицами общественного долга"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства"), ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности") и ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По версии следствия, в 2012 г. Кузаева в Тольятти создала экстремистское сообщество "Община Коренного Русского Народа (ОКРН) Самарской области". С 2012 по 2018 г. она лично и через других членов организации вовлекла в нее не менее 186 жителей области, в том числе: Пермякова, Мартышкина, Торопова и Цунина.

По данным следствия, экстремистское сообщество имело иерархию и структуру. В него входили территориальные подразделения городского и районного уровней. Их руководителей назначала Кузаева. Кроме того, при вступлении в должность они приносили присягу на верность общине.

У "Общины Коренного Русского Народа" был герб и флаг, а также свои печати и бланки документов. Всем членам экстремистского сообщества выдавали "национальные паспорта граждан "Русской Республики Русь". Кроме того, члены общины жертвовали деньги на деятельности организации и имели "Книжки Общинника", где ставились отметки о внесении денег.

"Активные члены сообщества размещали в интернете экстремистские материалы, а также распространяли листовки, — сообщают в СК РФ. — Помимо этого Пермяков принял, по версии следствия, планировал убийство четырех свидетелей по уголовному делу об экстремизме. Он был осужден в 2017 году. Это преступление было предотвращено в результате совместных действий сотрудников регионального ФСБ и ЦПЭ областного ГУ МВД".

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Правоохранители также сообщают, что во время расследования они допросили 60 свидетелей, провели 11 обысков, 30 осмотров предметов и документов, 25 различных судебных экспертиз, в том числе комплексные психолого-лингвистические, фоноскопическую, видеотехническую, финансово-аналитическую, амбулаторные и стационарные психиатрические экспертизы, а также комиссионную историческую. Материалы уголовного дела насчитывают 37 томов.

Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники ФСБ и ЦПЭ областного ГУ МВД.