В Самарской области в ближайшие сутки ожидается гроза и порывистый ветер

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в период c 19:00 14 июля до 19:00 15 июля на территории Самарской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный 5-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 С°, днем 22-27 С°.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра стараться не выходить из зданий;

— взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не прятаться у стен домов - с крыш возможно падение кровельных материалов;

— не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— не стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.