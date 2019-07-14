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Общество

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается гроза и порывистый ветер

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ФГБУ "Приволжское УГМС",  в период c 19:00 14 июля до 19:00 15 июля на территории Самарской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна  гроза.

Ветер северо-западный 5-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 С°, днем 22-27 С°.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра стараться не выходить из зданий;
— взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
— укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
— не прятаться у стен домов - с крыш возможно падение кровельных материалов;
— не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
— не стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
— машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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