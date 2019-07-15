Областной суд оставил Светлану Моравскую под арестом

В понедельник, 15 июля, адвокат бывшей главы управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской не смог добиться отмены продления ее ареста в апелляционной инстанции Самарского областного суда.

Адвокат подавал жалобу на постановление суда Октябрьского района от 14 июня о продлении содержания под стражей на два месяца его подзащитной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Светлана Моравская злоупотребила должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках госконтракта по берегоукреплению у с. Рождествено она приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявлял, что сумма ущерба бюджету региона от действий экс-главы управления капстроительства оценивается в 210 млн рублей.

В октябре 2018 г. следствие просило заключить Моравскую под стражу. Районный суд вынес решение о домашнем аресте на два месяца — до 26 декабря. Это решение обжаловала прокуратура. 13 ноября областной суд отменил решение о домашнем аресте и отправил ходатайство об избрании меры пресечения на новое рассмотрение. 15 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Моравскую до 17 декабря 2018 года. Эту меру пресечения потом продлили.