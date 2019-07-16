Солдат, избивших офицера, отправили в колонию

Самарский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело военнослужащих 30 отдельной мотострелковой бригады Идриса Исрафилова и Керима Тагирова.

Напомним, сержант Исрафилов, командовавший отделением, и его сослуживец Тагиров обвинялись в вымогательстве и избиении начальника.

По версии следствия, они вымогали у рядового 3 тыс. руб., а получив отказ, после полуночи 1 апреля избили солдата. Тагиров нанес ему не менее шести ударов ладонями по лицу, а Исрафилов трижды ударил кулаком в спину.

Находившийся в казарме капитан-командир взвода, сделал вымогателям замечание и потребовал покинуть помещение. Однако Исрафилов и Тагиров посчитав, что офицер лезет не в свое дело, избили его — мужчинка получил множество ударов кулаками и ногами по голове и туловищу.

Во время следствия обвиняемые полностью признали вину. 19 июня уголовное дело было направлено в Самарский гарнизонный военный суд.

Рассмотрение дела прошло 12 июля в особом порядке в расположении войсковой части, в присутствии личного состава.

Исрафилов был приговорен к четырем годам лишения свободы, Тагиров — к трем годам и одному месяцу. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.