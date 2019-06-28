В Самаре сослуживцы вымогали у солдата деньги и избили офицера

В Самаре закончено следствие по уголовному делу командира мотострелкового отделения местной воинской части — сержанта Идриса И. и его сослуживца Керима Т. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

Идриса И. обвиняют в вымогательстве под угрозой применения насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) и избиении начальника (п. "а" ч. 3 ст. 334 УК РФ). Кериму Т. вменяют также вымогательство (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) и побои из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, Идрис и Керим вымогали у рядового 3 тыс. руб., но получили отказ. Это их сильно возмутило. После полуночи 1 апреля избили солдата. Керим нанес ему не менее шести ударов ладонями по лицу, а Идрис трижды ударил кулаком в спину. Избиение увидел находившийся в казарме командир взвода в чине капитана, сделал агрессивным военным замечание и потребовал покинуть помещение. Идрис и Керим посчитали, что офицер лезет не в свое дело, и избили его. Мужчинка получил множество ударов кулаками и ногами по голове и туловищу.

Во время следствия Идрис и Керим полностью признали вину.

19 июня заместитель военного прокурора Самарского гарнизона утвердил обвинительное заключение и в этот же день уголовное дело направили для рассмотрения в Самарский гарнизонный военный суд.