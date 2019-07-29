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В администрации "Самарской Луки" и дома у главы нацпарка прошли обыски по делу о мошенничестве

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц национального парка "самарская Лука". Об этом в Twitter сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"В администрации нацпарка и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски. Надеюсь, следующим шагом станет предъявление ему обвинения. Как я ранее и предупреждал, одной отставкой он не отделается", — написал парламентарий.

Напомним, ранее депутат инициировал проверку деятельности руководства национального парка на коррупционную составляющую. По словам Александра Хинштейна, надзорными и правоохранительными органами была вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка.

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