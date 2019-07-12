Александр Хинштейн инициировал проверку деятельности руководства нацпарка "Самарская Лука"

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн инициировал проверку деятельности руководства национального парка "Самарская Лука" на коррупционную составляющую. Об этом парламентарий сообщил в Twitter.

"Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка. В ближайшее время передам главе Минприроды России новые материалы", — уточнил депутат.

Он напомнил, что неделю назад комиссия Дмитрия Азарова выявила на берегу водоохранной зоны нацпарка две незаконные стройки. "Хотелось бы услышать комментарии от самой "Самарской Луки" по выявленным фактам: это особенно интересно, т. к. пресс-секретарь нацпарка — жена директора, а специалист по PR — их дочь. И это в федеральном государственном бюджетном учреждении, напрямую подчиненном Минприроды России!", — отметил Александр Хинштейн.

Среди прочих нарушений парламентарий выделяет подачу неполных данных о доходах сотрудниками нацпарка. Глава "Самарской Луки" Александр Губернаторов в период с 2008 по 2018 гг., будучи государственным гражданским служащим, участвовал в управлении общественным региональным фондом развития нацпарка, являясь его президентом. Губернаторов неоднократно направлял письма руководству различных организаций с целью оказания спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории. При этом деньги, выделяемые органиациями, поступали не на сета нацпарка, а в фонд, президентом которого являлся Губернаторов. В 2016 г., используя свое служебное положение, руководитель нацпарка использовал средства фонда в размере 219 тыс. руб. для оплаты авиаперелета для себя и соучредителя фонда В.Я Классена, а также Ю. В. Смеловского из москвы в Рейкъявик и обратно.

30 июля 2018 г. прокуратурой в СУ СК РФ по самарской области направлены материалы проверки в отношении Александра Губернаторова по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") УК РФ.

10 января 2018 г. на территории пос. Винновка сотрудники линейного отдела транспортной полиции из Тольятти задержали двух госинспекторов нацпарка. В санях снегохода, на котором передвигались инспекторы, лежала туша кабана. По оперативным данным, животное было застрелено на территории нацпарка.

Также у правоохранителей оказалась флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из инспекторов. На них были зафиксированы охота и рыбалка, в том числе, вероятно, незаконная. Эти материалы активисты опубликовали в Интернете.

На видео попали десятки убитых животных — только в одном из любительских "сюжетов" из машины выгружается 10 кабаньих туш.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. При этом задерживавшие инспекторов полицейские также стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями — якобы они били задержанных. Сами полицейские заявляли, что их оппоненты угрожали охотничьим ружьем и едва не задавили нескольких человек автомобилем.

15 февраля 2019 г. следователь Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ принял решение о прекращении уголовного дела. Однако после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры решение было отменено.

Помимо указанных, в материалах, собранных Александром Хинштейном, содержится масса других нарушений. Также депутат обещал организовать проверку законности взимания платы за посещение нацпарка.