На берегах Волги обнаружили пять незаконных строек

На береговой полосе Волги обнаружено пять объектов строительства, работа на которых предположительно идет с нарушением водного и природоохранного законодательства. Об этом главе Самарской области Дмитрию Азарову в ходе оперативного совещания с членами правительства и руководителями региональных ведомств доложил министр строительства Евгений Чудаев.

Работа по выявлению незаконных строек на берегах Волги на протяжении нескольких месяцев ведется по поручению губернатора. Проверена территория от пос. Гранный до стрелки реки Сок. В результате два объекта обнаружены на территории нациоанльного парка "Самарская лука", где на базах отдыха "Сосенки" и "Вольница" возводились дома для отдыха и проживания, а также сооружения берегоукрепления. В данный момент работы приостановлены до выяснения всех обстоятельств и проверки документов. Руководитель региона поручил отдельно доложить о результатах проверок. Еще три объекта обнаружены на территории Промышленного и Кировского районов Самары. Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной вести постоянный контроль: "Устанавливайте дежурство, останавливайте любые виды работ".

Губернатор поручил Евгению Чудаеву продолжить обследования берегов Волги и других водоемов, в том числе в районе Тольятти и Сызрани — с привлечением глав муниципалитетов. "Давайте соберем всю картину — сначала реки проверим, затем другие водоемы Самарской области. Огромная работа впереди", — подчеркнул Дмитрий Азаров.