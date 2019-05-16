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Преступления Происшествия

Дело об охоте инспекторов "Самарской Луки" передали в региональное управление СК

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело, возбужденное после задержания двух госинспекторов нацпарка "Самарская Лука" по подозрению в незаконной охоте, будет расследовать управление Следственного комитета по Самарской области.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении портала "Волга Ньюс", в апреле 2019 г. по указанию заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова материалы дела, расследованием которого занималось Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ (Нижний Новгород), были переданы в управление СК по Самарской области.

При этом в перечне вещественных доказательств отсутствуют экспертиза оружия, изъятого у одного из инспекторов, его личный видеоархив с записями многочисленных эпизодов охоты, а также снегоход, рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Но и в списке переданных вещдоков есть красноречивые пункты: карабин, оптический прицел, тепловизионный охотничий прицел, глушитель, гильза и части пули.

Получить комментарий в СУ СК по региону на момент публикации не удалось.

Напомним, двух госинспекторов нацпарка на территории поселка Винновка 10 января 2018 г. задержали сотрудники линейного отдела транспортной полиции из Тольятти. В санях снегохода, на котором передвигались инспекторы, лежала туша кабана. По оперативным данным, животное было застрелено на территории нацпарка.

Также у правоохранителей оказалась флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из инспекторов. На них были зафиксированы охота и рыбалка, в том числе, вероятно, незаконная. Эти материалы активисты опубликовали в Интернете.

На видео попали десятки убитых животных - только в одном из любительских "сюжетов" из машины выгружается 10 кабаньих туш.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. При этом задерживавшие инспекторов полицейские также стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями - якобы они били задержанных. Сами полицейские заявляли, что их оппоненты угрожали охотничьим ружьем и едва не задавили нескольких человек автомобилем.

15 февраля 2019 г. следователь Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ принял решение о прекращении уголовного дела. Однако после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры решение было отменено.

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытаются закрыть Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытаются закрыть
Уголовное дело о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука", в котором фигурировали его сотрудники, пытались закрыть. Это следует из ответа Приволжской транспортной прокуратуры. Ранее уже были закрыты два смежных дела.

Также напомним, ранее фигурантом дела о превышении должностных полномочий являлся замдиректора "Самарской Луки". Правоохранители изучали его причастность к организации незаконной охоты. По версии следствия, замдиректора мог поручать сотрудникам оборудовать вышки, "сидки" и прикормочные площадки, а также ставить задачи по отстрелу животных на мясо.

В деле есть явки с повинной, но это не помешало принять решение о его прекращении. При этом из него был выделен материал по ст. 258 УК (незаконная охота). Решать вопрос о возбуждении нового дела по этому материалу предстоит ОВД Ставропольского района.

В апреле этого года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении добиваться снятия с должности директора нацпарка Александра Губернаторова, к которому "накопилось много вопросов", в том числе по браконьерству.

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