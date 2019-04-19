Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела о браконьерстве на сотрудников нацпарка

В ОМВД Ставропольского района был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников нацпарка "Самарская Лука" по факту незаконной охоты. Однако это решение в конце марта отменила районная прокуратура.

Как рассказал "Волга Ньюс" помощник прокурора Ставропольского района Вячеслав Юдахин, надзорное ведомство посчитало, что необходимо провести повторные опросы фигурантов материала именно в части незаконной охоты, так как он был выделен из уголовного дела, возбуждавшегося по статье "Превышение должностных полномочий".

Напомним, фигурантом уголовного дела о превышении полномочий был замдиректора нацпарка по охране территории и экологической безопасности Валерий Овчинников — правоохранители изучали его причастность к организации незаконной охоты. Подчиненные Овчинникова сообщили следствию, что он давал указания оборудовать вышки, "сидки" и прикормочные площадки для охоты, а также ставил задачи по отстрелу животных на мясо.

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытаются закрыть Уголовное дело о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука", в котором фигурировали его сотрудники, пытались закрыть. Это следует из ответа Приволжской транспортной прокуратуры. Ранее уже были закрыты два смежных дела.

В деле, которое вел Следственный комитет, есть явки с повинной и большое количество фото и видео с убитыми животными, снятых одним из инспекторов нацпарка. Но дело было прекращено. При этом из него был выделен материал по ст. 258 УК (незаконная охота) и направлен в ОВД Ставропольского района.

Ранее прокуратура, но уже Приволжская транспортная, отменяла решение о прекращении другого уголовного дела о незаконной охоте, возбужденного после задержания двух госохотинспекторов нацпарка.

В январе 2018 г. в п. Винновка сотрудники линейного отдела транспортной полиции из Тольятти нашли у инспекторов охотничье ружье, отстрелянные гильзы и незарегистрированный снегоход, в санях которого лежала туша кабана. По оперативным данным, кабан был убит пулей, гильза от которой нашлась у одного из инспекторов, а животное было застрелено на территории нацпарка.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Его расследованием занимается Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ. В феврале 2019 г. следователь принял решение о прекращении уголовного дела, однако после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры решение было отменено.