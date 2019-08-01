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Преступления Происшествия

Самарчанку подозревают в передаче взятки 1,8 млн рублей

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по материалам регионального ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 43-летней женщины по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2019 г. подозреваемая, представлявшая по доверенности интересы одной из сторон по гражданскому делу, предложила оппоненту за 1,8 млн руб. посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в его интересах.

Женщину задержали 10 июля при получении денег.

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