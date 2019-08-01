В Самаре задержали организатора и исполнителей заказного поджога

Трех человек задержали в Самаре в связи с поджогом автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2018 г. около госучреждения на ул. Дыбенко сожгли Toyota местного жителя. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. 32-летний и 34-летний мужчины сознались в содеянном. Также полицейские выяснили, что подозреваемые подожгли автомобиль за 80 тыс. руб., а деньги получили от ранее судимого 35-летнего местного жителя. Его в итоге тоже задержали.