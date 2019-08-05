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Преступления Происшествия

Продавца белья подозревают в ограблении пенсионерки из Сызрани

СЫЗРАНЬ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступило сообщение от 93-летней местной жительницы, рассказавшей, что неизвестный открыто похитил у нее 27 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики. Из опроса пенсионерки следовало, что незадолго до инцидента на улице к ней подошел неизвестный мужчина и стал настойчиво предлагать приобрести постельное белье. Потерпевшей предложение показалось выгодным и она согласилась. Чтобы оплатить покупку мужчина предложил довести пенсионерку до дома. В квартире потерпевшей, "продавец" озвучил новую сумму, превышающую в несколько раз старую. На таких условиях пенсионерка приобретать товар отказалась. Услышав ответ, незнакомец стал ходить по дому, открывать и осматривать шкафы. На требования прекратить, незнакомец не реагировал. Вскоре мужчина обнаружил денежные сбережения пенсионерки и забрав их, скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и его местонахождение. Вскоре он был задержан на территории областного центра. Им оказался 31-летний ранее не судимый житель Ставропольского края.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений и просят всех пострадавших от действий данного лица связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 33-38-66 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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