Жительница Жигулевска увезла с чужой дачи металлический бак

В Жигулевске правоохранители вернули металлическую емкость для воды, украденную с дачного участка в микрорайоне В-3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ущерб составил 30 тыс. рублей. Погрузку и вывоз бака увидел сосед, который и вызвал правоохранителей.

На выезде из садового товарищества полицейские застали автомобиль-манипулятор, перевозившей похищенную емкость. Как выяснилось к краже может быть причастна 30-летняя местная жительница. По версии полиции, она наняла манипулятор и сказала водителю, что емкость принадлежит ее родственнице и владелица хочет сдать ее на металлолом. Подозреваемую задержали, она признала вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").