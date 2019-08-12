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Преступления Происшествия

"И всем он должен денег": самарец "кинул" знакомых на 40 млн рублей

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская полиция 1 июля возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвами которого стали бизнесмены, банкиры и другие весьма обеспеченные люди. Пока официально говорят о 20 потерпевших, но их число увеличивается.

Подозреваемый — 30-летний Алексей Поспелов ранее работал в банке, потом занимался страхованием, а попутно помогал друзьям и знакомым приобретать подержанные машины. Ранее друзья называли его "Леша Добро" за отзывчивость, а теперь — "Леша-перекуп".

"Я дал ему около 4 млн рублей под небольшой процент, даже не сомневался, что деньги он вернет, — рассказал Волга Ньюс один из потерпевших. — Он же машинами еще со студенчества занимается, его все знают. Покупает подержанный автомобиль, загоняет его в автосервис, ремонтирует и продает по выгодной цене. Схема всегда работала безотказно".

12 июня Поспелов пропал — у него отключен телефон, жена и родители говорят, что ничего не знают о его местонахождении. Обеспокоенные кредиторы собрались во дворе его дома, и выяснилось, что денег он должен весьма обеспеченным людям — не менее полусотни человек, познакомились между собой. Выяснилось, что долгов у молодого человека примерно на 200 млн рублей. У многих на руках расписки.

А позже и вовсе стали происходить странные вещи: потерпевшие утверждают, что сейчас вскрываются двойные и даже тройные продажи автомобилей, приобретенных при помощи Алексея Поспелова. Предположительно, в числе пострадавших могут оказаться не только физические, но и юридические лица.

В полиции детали расследования не комментируют, однако подтвердили, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В областной прокуратуре уточнили: пока известно о 20 потерпевших и ущербе 40 с лишним млн рублей.

Алексей Поспелов объявлен в розыск, а его жена написала заявление в полицию о том, что ее семье поступают угрозы от потерпевших.

Сейчас в самарские суды подано девять исков к Поспелову, рассматривать их начнут в ближайшее время.

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