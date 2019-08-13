Производитель марихуаны из Сызрани получил четыре с половиной года колонии

Вступил в силу приговор Сызранского городского суда, вынесенный местному жителю А. Трифонову, которого обвиняли в незаконной культивации, хранении и сбыте марихуаны в крупных размерах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ФСБ, Трифонова задержали 31 октября 2018 г. с поличным при сбыте наркотика. На его приусадебном участке изъяли 21 куст конопли, а в жилых и подсобных помещениях — более 5,8 кг приготовленной к сбыту марихуаны, а также фасовочные материалы.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовные дела о незаконном культивировании наркосодержащих растений — по ч. 1 ст. 231 УК и незаконном обороте наркотиков — ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Сызранский городской суд с учетом имевшейся ранее судимости приговорил Трифонова к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.