Мужчина, ехавший Санкт-Петербурга в Челябинск, случайно подвез наркокурьера

В Самарской области задержали жителя Иванова с крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Куйбышева в Тольятти полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД. Водитель сказал, что едет из Санкт-Петербурга в Челябинск с попутчиками, которых нашел через интернет-сервис. Один из пассажиров показался сотрудникам ГИБДД подозрительным.

При его досмотре изъяли три свертка с более чем килограммом героина и гашиша.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.