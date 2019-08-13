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Преступления Происшествия

Мужчина, ехавший Санкт-Петербурга в Челябинск, случайно подвез наркокурьера

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали жителя Иванова с крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: publicdomainpictures.net

На ул. Куйбышева в Тольятти полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД. Водитель сказал, что едет из Санкт-Петербурга в Челябинск с попутчиками, которых нашел через интернет-сервис. Один из пассажиров показался сотрудникам ГИБДД подозрительным.

При его досмотре изъяли три свертка с более чем килограммом героина и гашиша.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Гид потребителя

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