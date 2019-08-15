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Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено уголовное дело за неуплату таможенных платежей на сумму более 14,6 млн рублей

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе таможенной проверки самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 14,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники таможни установили, что российская организация в 2013 и 2014 гг. заключила договоры с корейской компанией на разработку и поставку комплектующих к оборудованию для изготовления деталей интерьера автомобиля Chevrolet Niva. В 2017 г. российской компанией было подписано соглашение о передаче прав и обязанностей по поставке иной российской компании, которая, в свою очередь, оформляла и ввозила продукцию в Россию.

В ходе таможенной проверки было выявлено, что в декларации на товары указана стоимость продукции, но не заявлена стоимость разработки, предшествовавшая изготовлению ввозимого товара. В связи с этим сумма неуплаченных таможенных платежей составила 14, 632 млн рублей. Этот факт свидетельствует о недостоверности заявления таможенной стоимости.

По результатам проверки отделением дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК РФ, а именно: уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

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